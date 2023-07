Wiedźmin - wyniki oglądalności 1. części 3. sezonu. Fani nie chcą pożegnać Henry'ego Cavilla?

fot. materiały prasowe

3. sezon serialu Wiedźmin bez zaskoczenia był najpopularniejszym anglojęzycznym serialem na świecie w skali globalnej. Statystyki są z tygodnia 26 czerwca - 2 lipca. Wiedźmin jednak nie ma wyników z całych siedmiu dni, ponieważ wszedł na ekrany 29 czerwca, więc jego statystyki są z czterech. W tym czasie zanotował on 73 mln wyświetlonych godzin. Dla porównania 2. sezon Wiedźmina w pierwszym tygodniu wyświetlania zebrał 142,43 mln wyświetlanych godzin. Czy to oznacza, że fani nie chcą pożegnać Henry'ego Cavilla? Porównanie jest jednak totalnie niemiarodajne.

Wiedźmin - wyniki oglądalności

2. sezon miał 8 odcinków i wszystkie były od razu udostępnione. 3. seria jest podzielona na dwie części, więc tym samym ma o ponad trzy godziny krótszy czas trwania. A to wpływa na statystyki i uniemożliwia rzetelne porównanie wyników i wyciągnięcia wniosków, czy jest o wiele słabiej niż w przypadku 2. sezonu. Czas trwania 3. sezonu to 4 godziny 49 minut, a druga seria ma czas trwania 8 godzin. Do tego wszyscy są zgodni, że każdy serial mający podział na dwie części notuje gorsze wyniki oglądalności, bo dużo widzów czeka na cały sezon, by go obejrzeć. Podobnie może być też tutaj.

W kontekście wyświetleń w pierwszych czterech dniach Wiedźmin zanotował wynik 15,2 mln. Jest to słabsze osiągnięcia, niż seriali Obserwator (22,2 mln) i Nocny agent (20,6 mln). Jest za to też niewiele lepszy wyniki od nowości młodzieżowej XO, Kitty, która osiągnęła 12,5 mln wyświetleń w pierwszych czterech dniach. Te wyniki są widoczne na grafice w poniższym tweecie.

Co ciekawe w zestawieniu jest też pierwszy sezon Wiedźmina z wynikiem 17,2 mln wyświetlanych godzin (2,2 mln wyświetleń). 2. seria nie znajduje się w TOP 10 oglądalności.

Tyler Rake 2 - wyniki oglądalności

Film akcji Tyler Rake 2 jest trzeci tydzień z rzędu najpopularniejszym filmem na Netflixie w skali globalnej. Zanotował on 36,2 mln wyświetlonych godzin i jednocześnie 17,5 wyświetleń. Do tej pory łączny wynik akcyjniaka do 102,5 mln wyświetleń. Jest więc szansa, że w ostatnim tygodniu liczenia statystyk widowisko wejdzie do TOP 10 najpopularniejszych filmów Netflixa w historii. Listę zamyka Matka z wynikiem 128,7 mln wyświetleń. Natomiast Tyler Rake: Ocalenie ma wynik 135,7 mln wyświetleń.

Wiedźmin - obsada 3. sezonu

Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Anna Schaffer i MyAnna Buring powrócą odpowiednio jako Yennefer, Ciri, Jaskier, Triss i Tissaia. Kto jeszcze się pojawi?