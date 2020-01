Wiedźmin: Zmora Wilka - o czym jest film anime? To nie historia Geralta!

Serial Wiedźmin zostanie rozbudowany o film anime, który został ogłoszony w styczniu 2020 roku. Jego tytuł to Wiedźmin: Zmora Wilka (The Witcher: Nightmare of the Wolf) i do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że nowe zagrożenie pojawi się na Kontynencie, czyli świecie wiedźmina.

Animację będzie realizować koreańskie Studio Mir, które znane jest z pracy przy takich produkcjach jak The Death of Superman, Young Justice: Outsiders (tworzyli 3 odcinki), Legenda Korry oraz Voltron: Legendary Defender. Wiemy więc, co tworzyli, ale nie wiadomo, w jakim stylu wizualnym ma być utrzymany nowy film.

Wiedźmin: Zmora Wilka - o czym fabuła?

Na stronie Netflixa wprowadzono już wpis z filmem, przy którym można kliknąć "przypomnij mi". Tam też widnieje oficjalny opis fabuły, który zdradza, że to... prequel, czyli historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z serialu. Bohaterem jest wiedźmin Vesemir, którego fani książek i gier znają między innymi jako mentora i nauczyciela Geralta. To on odpowiada za tworzenie i szkolenie nowych wiedźminów. Opis sugeruje, że będą to czasy młodości Vesemira.

Tak wygląda opis fabuły:

Fabuła rozgrywa się wiele lat przed Geraltem. Vesemir rozpoczyna własną podróż w roli wiedźmina po tym, jak tajemniczy Deglan dostał go w swoje ręce w wyniku Prawa Niespodzianki.

Wszystko wskazuje na to, że Vesemir będzie też w 2. sezonie serialu aktorskiego, więc film anime spełni rolę genezy tej postaci. Widzowie będą mogli poznać przeszłość bohatera, o której Andrzej Sapkowski nie pisał zbyt dużo w książkach.

fot. materiały prasowe

Wiedźmin: Zmora Wilka - kiedy premiera?

Oficjalna data premiery nie została podana, ale według opinii ekspertów nastąpi to jeszcze w 2020 roku. Film bowiem ma pełnić rolę wypełniacza czasu dla fanów oczekujących na 2. sezon serialu, którego premiera odbędzie się dopiero w 2021 roku.