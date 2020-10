Wiedźmy - zwiastun filmu Roberta Zemeckisa. Premiera tylko w VOD?

fot. materiały prasowe

Wiedźmy to nie jest remake filmu z 1990 roku, ale bardziej jest to nowa adaptacją książki Roalda Dahla, która również była pierwowzorem tamtej produkcji. Robert Zemeckis (trylogia Powrót do przyszłości) stoi za kamerą i napisał scenariusz razem z Kenyą Barrisem (twórca Czarno to widzę) i Guillermo del Toro. Film miał trafić do kin, ale premiera swego czasu została przesunięta na 2021 roku. Niespodziewanie i nagle Warner Bros. i HBO Max ogłosili, że przyspieszają premierę w Stanach Zjednoczonych - film trafi do VOD już 23 października.

Wiedźmy - zwiastun

Wiedźmy - polski zwiastun

Historia skupia się na młodym chłopaku, który podczas wakacji z babcią natrafia na tajny sabat czarownic. Chłopczyk razem ze swoją babcią muszą stawić czoło złu, które planuje zmienić wszystkie dzieci w myszy.

W obsadzie są Octavia Spencer, Anne Hathaway, Kristin Chenoweth, Jahzir Bruno, Chris Rock i Stanley Tucci

Informacja o premierze VOD dotyczy tylko rynku amerykańskiego, na którym znajduje się HBO Max. Warner Bros. oficjalnie poinformował poprzez publikację zwiastuna, że film w Polsce trafi do kin. Data premiery nie jest znana.