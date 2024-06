Wielki powrót do Szpitala miejskiego. Pięciokrotny zdobywca nagród Emmy ponownie w obsadzie

fot. ABC

Reklama

Szpital miejski to telenowela, która trwa już od wielu lat i końca nie widać. Twórcom udaje się jednak podtrzymywać zainteresowanie publiczności, a jednym z pomysłów na to jest powrót byłego aktora do serialu. Było to zapowiadane już wcześniej przez producenta wykonawczego, Franka Valentiniego, który powiedział swego czasu:

Były członek obsady powróci. Wydaje mi się, że publiczność oszaleje na jego widok.

Wielki powrót do Szpitala miejskiego

Teraz już wiemy, że chodziło w rzeczywistości o Jonathana Jacksona, 42 letniego aktora, który wcielał się w latach 1993-2011 w rolę Lucky'ego Spencera. W 2011 roku opuścił produkcję, aby skupić się na serialu Nashville, w którym brał udział przez 6. sezonów. Teraz powraca do Szpitala miejskiego, o czym sam podzielił się z fanami w mediach społecznościowych. Jonathan Jackson w trakcie występowania w serialu został nominowany dziewięciokrotnie do nagrody Emmy, a zdobywał statuetkę w latach 1995, 1998, 1999, 2011 i 2012.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jonathan Jackson (@jonathanjacksonhq) ROZWIŃ ▼

Mówi się, że nie będzie to jedyny powrót w najbliższym czasie. Przewiduje się, że do serialu może powrócić także Bryan Craig w roli Morgana Corinthosa.