Wiking - czy film będzie mieć zgodność historyczną? Nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Portal IGN opublikował dwa nowe zdjęcia z filmu Wiking z Alexandrem Skarsgardem w roli głównej. Robert Eggers (Lighthouse) w rozmowie z dziennikarzem omówić kwestię zgodności historycznej w filmach kostiumowych. Jego zdaniem to nie jest tak ważne, jak niektórzy by chcieli sądzić.

Wiking - reżyser o zgodności

- Zgodność historyczna nie jest ważna w tworzeniu filmów. Możesz stworzyć świetną historię kostiumową bez zgodności. Drakula Coppoli jest jednym z najlepiej opracowanych filmów według mnie, ale w ogóle nie jest zgodny. To coś, co lubię. To mnie ekscytuje.

Wiking

Wiking - o czym jest film?

Historia rozgrywa się na Islandii w X wieku naszej ery. Bohaterem jest książę wikingów imieniem Amleth (Alexander Skarsgard), który był świadkiem morderstwa swojego ojca (Ethan Hawke) z rąk własnego brata (Claes Bang). Amleth jako dziecko poprzysiągł zemstę. Wraca tutaj jako dorosły człowiek w towarzystwie zaprzyjaźnionej wojowniczki (Anya Taylor Joy) i rozpoczyna krwawą kampanię, aby odzyska swoje królestw i uratować matkę, królową Gudrun (Nicole Kidman).

Wiking - premiera w kwietniu 2022 roku tylko w kinach.

