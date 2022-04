Wiking - są recenzje filmu. Ociekające krwią arcydzieło?

materiały prasowe

Wiking to jeden z najciekawiej zapowiadających się filmów 2022 roku. Kostiumową produkcję oparto na skandynawskiej legendzie, która była inspiracją dla Szekspira, gdy pisał Hamleta. Za kamerą stoi Robert Eggers, który był niezwykle doceniany za fantastyczny film pod tytułem Lighthouse.

Wygląda na to, że Eggers dostarczył po raz kolejny wielki i niepowtarzalny film. Do sieci trafiły recenzje krytyków i na ten moment Wiking ma 88% w Rotten Tomatoes (43 recenzje pozytywne i 6 negatywnych), co przekłada się na średnią ocen na poziomie 8.0/10. Oceniający wielokrotnie potrafili wystawić maksymalne noty dla nowego filmu reżysera, ale są też nieco bardziej stonowane opinie i kilka negatywnych. Zachwyty jednak zdecydowanie dominują.

Krytycy są zgodni, że nowy obraz Eggersa jest doskonałym przedstawicielem filmu epickiego, który jednocześnie jest bardzo nietypową epopeją. Film daje okazję w sposób niebywały wejść do wykreowanego świata, gdzie wszystko wydaje się być namacalne i czuć unoszącą się w powietrzu aurę zemsty. Wiking zyskuje dzięki kapitalnej obsadzie i chwalona jest tutaj między innymi Nicole Kidman, która daje się poznać od zupełnie nowej strony Eggers w żadnym wcześniejszym swoim filmie nie był tak odważny jeśli chodzi o wejście w psychikę postaci, ale to jednocześnie nie oznacza, że film traci na tempie. Dzieje się dużo i nie ma chwili na nudę. Film jest surowy, dziki i bezkompromisowy. Alexander Skarsgård zalicza świetny występ, będąc na ekranie prawdziwą bestią. Wiking jest też filmem brutalnym, udanie balansując na granicy kina artystycznego i rozrywkowego.

Nie brakuje też kulturowego i religijnego aspektu, który jest eksplorowany przez reżysera. W mniej przychylnych recenzjach, zauważa się, ze sama opowieść o zemście nie ma w sobie nic zaskakującego, ale film nadrabia brutalnymi scenami i kreacjami aktorskimi. W negatywnych recenzjach krytycy piszą między innymi, że udało się w tym filmie zbudować klimat, ale gdzieś po drodze reżyser traci serce. Nie ma więc odpowiedniego ładunku emocjonalnego, a chociaż film wygląda jak dziki ogier, którego nie da się okiełznać, historia ma wyłącznie mocne filary, ale brakuje w niej życia. Jeden z recenzentów jest negatywnie nastawiony do wszelkich obrzędów i "udziwnionych" rytuałów, co dla jednych będzie zaletą, dla innych stratą ekranowego czasu. Jest też krytyk twierdzący, że fabułę można streścić jednym zdaniem i wymagałby więcej od takiego wizjonera jak Eggers.

Wiking - plakat

Wiking - o czym jest film?

Historia rozgrywa się na Islandii w X wieku naszej ery. Bohaterem jest książę wikingów imieniem Amleth (Alexander Skarsgård), który był świadkiem morderstwa swojego ojca (Ethan Hawke) z rąk własnego brata (Claes Bang). Amleth jako dziecko poprzysiągł zemstę. Wraca tutaj jako dorosły człowiek w towarzystwie zaprzyjaźnionej wojowniczki (Anya Taylor Joy) i rozpoczyna krwawą kampanię, aby odzyska swoje królestw i uratować matkę, królową Gudrun (Nicole Kidman).

Zobacz także:

Wiking - premiera w kwietniu 2022 roku tylko w kinach.