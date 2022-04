Suzume no Tojimari - zwiastun nowego filmu od reżysera Your Name

fot. screen z YouTube

Suzume no Tojimari to nowy film anime, za który odpowiada Makoto Shinkai, twórca, który szturmem wbił się do świata masowego odbiorcy swoją produkcją Your Name. Do sieci trafił pierwszy zwiastun animacji. Zdradza on datę premiery filmu w Japonii. Trafi on do kin Kraju kwitnącej wiśni 11 listopada 2022 roku. Nie wiadomo kiedy film zadebiutuje w innych krajach, w tym w Polsce. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Główną bohaterką anime jest Suzume, 17-letnia dziewczyna, której młody mężczyzna w spokojnym miasteczku na Kiusiu opowiada o istnieniu magicznych drzwi. Suzume znajduje je, zniszczone przez czas, stojące pośrodku opuszczonych, zrujnowanych budynków. W tym czasie w całej Japonii zaczynają pojawiać się inne tajemnicze drzwi, które wywołują chaos. Suzume wyrusza w podróż, aby je pozamykać.

Suzume no Tojimari - zwiastun

Masayoshi Tanaka odpowiada za projektowanie postaci, Kenichi Tsychiya jest reżyserem animacji, a Takumi Tanji jest dyrektorem artystycznym. Film został wyprodukowany przez CoMix Wave Films i Story Inc., a dystrybucją zajmuje się Toho.