Wikingowie: Walhalla - aktorzy z serialu o brutalności w produkcji

fot. Netflix

Wikingowie: Walhalla to serial platformy Netflix, którego akcja dzieje się jakieś 100 lat po wydarzeniach, które znamy z kultowej już produkcji Wikingowie. Gwiazdy projektu, Bradley Freegard i Jóhannes Haukur Jóhannesson, w rozmowie z portalem CBR zostali zapytani o to, co ich zaskoczyło w postaciach z serialu. Stwierdzili, że brutalność, ponieważ myśleli, że niektórzy bohaterowie mają jakiś kompas moralny, a w kolejnej scenie pokazują jednak do czego są zdolni. Stwierdzili, że tak naprawdę w serialu nie ma podziału na dobry/zły czy bohater/antagonista.

Natomiast showrunner produkcji, Jeb Stuart, w wywiadzie z Variety zdradził, że przygotowując się do pisania serialu i kreowania postaci czytał różne współczesne badania archeologiczne. Chciał po prostu stać się ekspertem w dziedzinie drugiej części ery wikingów.

Wikingowie: Walhalla - o czym serial?

Akcja produkcji rozpoczyna się na początku XI wieku. Serial pokaże nam wyprawy najsłynniejszych wikingów w historii - Leifa Erikssona, Freydisa Eriksdottera, Haralda Hardrady i normańskiego króla Wilhelma Zdobywcy.

Wikingowie: Walhalla

Wikingowie: Walhalla - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes, Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh i Asbjørn Krogh Nissen.

