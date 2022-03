Wiktory 2022 - Sting jednak nie wystąpi na gali. Jaki powód? Jest oświadczenie

fot. imdb.com

Telewizja Polska miała w tym roku w wielkim stylu przywrócić Wiktory, czyli Nagrody Akademii Telewizyjnej wręczane wybitnym osobistościom małego ekranu. Dodatkiem do wielkiego stylu miał być występ brytyjskiej gwiazdy pop, czyli Stinga. Ta część gali jednak się nie wydarzy.

Sting miał zagrać swój polski koncert 31 marca na rozdaniu Wiktorów 2022. W oświadczeniu wydanym przez Universal Music Polska 25 marca możemy przeczytać o zmianie planów:

Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej "My Songs", przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego "Russians (Guitar/Cello Version)", z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost "People For Peace – Peace for People".

Zobacz także:

Kilka dni wcześniej dziennikarz i reportarzysta Mariusz Szczygieł na swoim profilu na Facebooku umieścił (po polsku i po angielsku) apel do Stinga, aby ten zrezygnował z występu w TVP:

Drogi Panie Sting, prawdopodobnie nie wie Pan, że występując na Gali Wiktory TVP, autoryzuje i uwiarygadnia Pan telewizję, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi wolnymi mediami. Media mają być czwartą władzą, która patrzy na ręce rządzącym, ale Telewizja Polska jest tubą propagandową rządu. Każdego dnia w swoich "Wiadomościach" podaje jednostronne informacje, które mają niszczyć ludzi, uderza w demokratyczną opozycję, szczuje na konkretne osoby i całe grupy społeczne. To właśnie ta telewizja popiera odebranie praw polskim kobietom i osobom LGBT. Wielu prawników śledzi ten język nienawiści, ponieważ po upadku aktualnej władzy, ludzie tworzący tę telewizję, zostaną pozwani przed sądy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawłaszczył publiczną telewizję i sprowadził jej programy informacyjne do roli urzędowej tablicy ogłoszeń. Dla Polaków - i tych, którzy popierają rząd i tych, którzy nie popierają - Telewizja Polska jest od siedmiu lat tożsama z władzą. A ta władza wchodzi w alianse z proputinowskimi, skrajnie prawicowymi ruchami w Europie - Marine Le Pen, Victorem Orbanem, Matteo Salvinim i im podobnymi. Występując dla TVP stawia się Pan w bardzo niezręcznej sytuacji.

Trudno powiedzieć czy ten akurat głos był powodem odwołania koncertu, jednak wskazanie organizacji charytatywnej w wydanym oświadczeniu może sugerować jego powody.

Transmisję gali Wiktorów będzie można oglądać na TVP1 w czwartek 31 marca od godz. 20:10. Prowadzącymi mają być Agata Konarska i Marek Bukowski.

Jesteśmy na Google News – Obserwuj to, co istotne w popkulturze.