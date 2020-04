WiLD dla PlayStation 4 nadal powstaje? Do sieci trafiły nowe szkice koncepcyjne z gry

WiLD to tytuł zapowiedziany w 2014 roku na wyłączność konsoli PlayStation 4. Nad grą pracuje twórca Raymana i Beyond Good & Evil, czyli Michael Ancel. Produkcja od dłuższego czasu była nieobecna w mediach branżowych, a ostatnie wzmianki dotyczą materiałów sprzed ponad trzech lat.

Przed rokiem Sony odnowiło znak handlowy gry, co dawało nadzieję, że tytuł cały czas jest w produkcji. Teraz zaś do sieci trafiły nowe szkice koncepcyjne, które również mogą sugerować, że projekt nie trafił do kosza i kiedyś doczeka się swojej premiery - może jednak już nie na PlayStation 4, a dopiero na kolejnej generacji konsol.

O samym tytule nadal niewiele wiadomo poza tym, że ma to to być produkcja nastawiona na przetrwanie i oferująca ciekawy klimat.

WiLD