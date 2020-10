Yalda - premiera festiwalowa na Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć produkcję online?

fot. materiały prasowe

Yalda, noc przebaczenia to jeden z filmów walczących o główną nagrodę Złotego Anioła w konkursie On Air na Tofifest 2020. Jest to poruszający irański dramat o bardzo specyficznym motywie z tradycji związanym z zemstą.

Jego festiwalowa premiera odbędzie się już dziś, 21 października o 18:00. Bilet na seans możecie zakupić tutaj. Sprzedaż ruszy wraz z premierą festiwalową, a cena to 14 złotych. Przypominamy, że cały czas można zakupić karnet w cenie 60 złotych i uzyskać dostęp do wszystkich filmów festiwalu Tofifest.

Yalda - o czym film?

Współczesny Iran. Maryam (22) przypadkowo zabija swojego męża Nassera (65) i zostaje za to skazana na śmierć. Jedyną osobą, która może ją uratować, jest Mona (37), córka Nassera. Mona musi tylko wystąpić w popularnym programie telewizyjnym realizowanym na żywo i ogłosić, że wybacza Maryam. Jednak gdy trzeba wrócić do przeszłości, wybaczenie okazuje się trudne.