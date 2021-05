Wilkołak: Wojciech Chmielarz powraca do postaci Dawida Wolskiego

Marginesy

Wilkołak to nowa powieść Wojciecha Chmielarza - wielokrotnie nominowanego i nagradzanego autora kryminałów, thrillerów i sensacji. To także wielki powrót detektywa Dawida Wolskiego, którego losy czytelnicy znają z tomów Wampir i Zombie. Powieść ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy już 19 maja.

W Wilkołaku prywatny detektyw Dawid Wolski powraca, by rozwiązać najważniejszą sprawę w swoim życiu. Na cmentarzu podczas pogrzebu swojego ojca, mecenasa Wolskiego, który doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety jego życia – widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość wróciła i niemożliwe stało się możliwe. Dziewczyna jest dziesięć lat starsza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje i z jakiegoś powodu znowu znika. Powracają demony przeszłości…

Od chwili śmierci Igi Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to sprawdzić. Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do przyjęcia, a dla Wolskiego nie ma ratunku.

Źródło: Marginesy

To opowieść o złu, które nie bierze się znikąd. Bierze ono często początek w zwyczajności, zaczyna się w domu – od rodziców, którzy nie umieli pokazać swoim dzieciom, co znaczy bezwarunkowa miłość. Nie zrobili tego, bo sami się tego nie nauczyli. Ten mechanizm powtarzają kolejne pokolenia. Tu każdy ma coś na sumieniu – nawet ci, którzy w życiu bardzo się starają. Choć przecież nie ma ludzi złych… Chmielarz nie znajduje usprawiedliwienia, nie szuka łatwych odpowiedzi - ale świetnie opisuje mechanizmy, które sprawiają, że bohaterowie odkrywają mroczną stronę swojej duszy.