Will Smith to nie tylko zły chłopiec. Ranking filmów faceta w czerni

fot. Warner Bros. Discovery/Sony Pictures

Reklama

Will Smith powoli odbudowuje swoją karierę nadszarpniętą przez incydent podczas Oscarów w 2022 roku, kiedy to uderzył w twarz prowadzącego galę, Chrisa Rocka. Aktor, który na tej samej gali odebrał swojego pierwszego w życiu Oscara za rolę w King Richard: Zwycięska rodzina, tłumaczył się, że stanął w obronie swojej żony Jady Pinkett Smith. Smitha już wkrótce zobaczymy na ekranach kin ponownie w roli Mike’a Lowreya w Bad Boys: Ride or Die. W przygotowaniu jest także Jestem legendą 2, czy druga część Hancocka.

Aktor ma więc jeszcze coś do udowodnienia widzom i nie zamierza rezygnować z wysokobudżetowych produkcji. Można więc powiedzieć, że czeka nas nowe otwarcie w karierze Willa Smitha, który na przestrzeni najbliższych lat powróci do kilku swoich najbardziej znanych ról. Jest to więc dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się jego dotychczasowemu aktorskiemu dorobkowi.

Przedstawiamy Wam galerię, która podsumowuje dotychczasową karierę tego aktora. Poniżej znajdziecie zestawienie wszystkich filmów, w których do tej pory Will Smith wziął udział, nie pomijając przy tym ról głosowych w animacjach. Nie tylko fani aktora mogą być zaskoczeni zestawieniem, które zostało oparte na statystykach zebranych przez portal Rotten Tomatoes, gromadzących recenzje krytyków i dziennikarzy filmowych.

Will Smith - ranking filmów wg krytyków

Czy Bad Boys to najlepiej oceniana seria, w której Will Smith brał udział? A może to Faceci w Czerni mają palmę pierwszeństwa? Zobaczcie poniższy ranking z ocenami filmów według krytyków. Dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzach.

34. 1000 lat po Ziemi (2013) - 12%

Najpopularniejsi aktorzy na świecie - miejsca 60-31

Sprawdźcie również ranking najpopularniejszych aktorów, wśród których nie zabrakło Willa Smitha.

60. Gary Oldman

Najpopularniejsi aktorzy na świecie - miejsca 30-1