George Clooney ciągle gra samego siebie? Aktor dosadnie odpowiedział na krytykę

W listopadzie w kinach zadebiutuje film Jay Kelly w reżyserii Noah Baumbacha. W nim słynny aktor filmowy i jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną niespodzianek i głębokich przeżyć podróż. Obaj muszą zmierzyć się ze swoimi decyzjami, relacjami z bliskimi i dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią. W tytułowej roli wystąpił George Clooney, który udzielił wywiadu Vanity Fair, gdzie odpowiedział krytykom, którzy kwestionują jego umiejętności aktorskie.

Dwukrotny zdobywca Oscara nie przebierał w słowach, odnosząc się do krytyki, że najczęściej gra samego siebie.

Czy ludzie mówią, że gram tylko siebie? Mam to gdzieś. Niewielu facetów w moim wieku może grać zarówno w komediach obyczajowych, takich jak Bracie, gdzie jesteś?, jak i w Michaelu Claytonie czy Syrianie. Więc jeśli to oznacza, że cały czas gram siebie, to mam to w d...

Nawiązał też do nadchodzącego filmu, w którym postać grana przez Clooneya mówi, że granie samego siebie jest trudne. Na koniec aktor stwierdził:

Czuję się beneficjentem tego, że moja kariera nie okazała się wielkim sukcesem na wielu różnych polach. Nie osiągnąłem prawdziwego sukcesu, takiego, który potrafi zaślepić, aż do 33. roku życia [kiedy zaczął się serial Ostry dyżur]. Pracowałem wtedy już 12 lat. Naprawdę zrozumiałem, jak ulotne jest to wszystko i jak niewiele ma to wspólnego z tobą, szczerze mówiąc.

Jay Kelly najpierw będzie mieć premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji pod koniec sierpnia. Z kolei 14 listopada trafi do kin, aby później zadebiutować na platformie Netflix 5 grudnia. Współautorami komediodramatu są Baumbach i Emily Mortimer, a w pozostałych rolach występują: Laura Dern, Adam Sandler, Isla Fisher, Greta Gerwig, Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Patrick Wilson, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher, Lenny Henry, Josh Hamilton i Ruby Stokes.