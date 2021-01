Willow - znany ze Spider-Mana aktor dołączy do obsady serialu Disney+?

fot. materiały promocyjne

Willow to kultowy film fantasy Rona Howarda z 1988 roku, który już wkrótce doczeka się serialowej kontynuacji. Jak informowaliśmy Was wcześniej, nad zapowiedzianą serią pracują Disney+ oraz Lucasfilm. Chociaż reżyser Jon M. Chu w styczniu 2021 wycofał się z udziału w projekcie z uwagi na prywatne zobowiązania w tym czasie, to dla osób zainteresowanych nadchodzącą produkcją mamy też dobre wieści. Znany ze Spider-Mana Tony Revolori najprawdopodobniej dołączy do obsady serialu. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, w jaką postać miałby się wcielić.

Wiemy za to, że w obsadzie Tony Revolori znalazłby się wraz z Ellie Bamber, Cailee Spaeny i Erin Kellyman, które dołączyły do franczyzy, oraz z powracającym w tytułowej roli Warwickiem Davisem.

Showrunnerami nadchodzącej produkcji są Jonathan Kasdan i Wendy Mericle, zaś Kasdan jest również autorem scenariusza pilotowego odcinka. Serial liczyć ma 8 odcinków. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do serii. Na bieżąco będziemy Was informować o rozwoju projektu.