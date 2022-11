Winchesterowie i Walker: Independence bez pełnych sezonów. Czy to zagrożenie kasacją?

The CW

Jak donosi Deadline, nowi właściciele telewizji The CW podjęli swoje pierwsze decyzje odnośnie nowości serialowych. Efektem tego dwa tytuły Winchesterowie oraz Walker: Independence nie dostały zamówienia pełnego sezonu. Oznacza to, że pierwsze sezony tych seriali będą liczyć 13 odcinków. Ta decyzja z góry odnosi się też do Gotham Knights, który zadebiutuje w 2023 roku.

Przeważnie taka decyzja oznaczała, że stacja nie jest zadowolona z tytułów i zostają one skasowane. Tutaj jednak według dziennikarzy Dennis Miller, nowy szef telewizji podkreślił producentom i aktorom, że żadne decyzje o przyszłości tych seriali nie zostały podjęte. Oznacza to, że brak zamówienia pełnego sezonu nie jest równoznaczne w tym przypadku ze skasowaniem.

The CW - kulisy decyzji

Zdaniem Deadline ma to związek z tym, że nowi właściciele stacji The CW, czyli Nexstar chcą obcinać koszty po przejęciu telewizji. Do tego ich strategią jest zarabiania na programach rozrywkowych i reality show, które mają być tanie w produkcji.

Oba seriale mają dobre wyniki oglądalności, więc w normalnych okolicznościach dostałyby pełne sezony. Być może to wystarczy do tego, by przedłużyć je na 2. sezon. Właściciele The CW do tej pory skasowali Flasha, Riverdale, Nancy Drew i Stargirl. Według dziennikarzy kolejne tytuły do tego dojdą.