Winona Ryder zawiedziona młodszymi kolegami z planu? Nie obchodzą ich filmy

Winona Ryder to weteranka Hollywood. Od lat nie tylko gra w filmach, ale także ogląda je i docenia jako widzka. Tym bardziej smuci ją, że wiele młodszych aktorów, z którymi współpracowała w ostatnich latach, ich nie docenia. Wyznała magazynowi Los Angeles Times, że "frustruje się, gdy jej młodsi koledzy nie wykazują ciekawości" nimi. Następnie podsumowała:

Nie chcę brzmieć rozpaczliwie. Jest kilku, którzy po prostu nie interesują się filmami. Pierwsze, o co zawsze pytają, to: Jak długo to potrwa?

W innej rozmowie, tym razem z magazynem Esquire, trochę bardziej rozwinęła ten temat:

Po prostu myślę, że media społecznościowe zmieniły wszystko i wiem, że brzmię staro, gdy to mówię. Część mnie zastanawia się, [...] czy to coś w stylu [głos starszej kobiety]: Hej, dzieciaki, ściszcie muzykę! Ale jest tego tyle, historia filmu i fotografii jest tak niesamowicie bogata. Nie mówię, że mamy zacząć się cofać, ale chciałabym, by młodsze pokolenie chciało się o nich dowiedzieć więcej.

Winona Ryder nie zdradziła, o którego z jej młodszych kolegów z planu może chodzić. Na pewno nie o Finna Wolfharda, z którym gra w Stranger Things, ponieważ zachwycała się jego fascynacją Elliottem Gouldem. Fani obstawiają Millie Bobby Brown, która wciela się w Jedenastkę w serialu. Aktorka sama przyznała, że raczej nie ogląda filmów - nawet tych, w których sama wzięła udział, ponieważ trudno jej utrzymać koncentrację.