Władca Pierścieni - aktor z serialu zapowiada projekt jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Serial Władca pierścieni jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez widzów projektów najbliższych lat. Czeka na niego ogromna rzesza fanów filmowej trylogii, której rozmach i epickość nie starzeje się do dzisiaj. W serialu wystąpi między innymi Benjamin Walker. Aktor w trakcie rozmowy z portalem ComicBook przyznał, że serial będzie niepodobny do niczego, co było wcześniej.

Walker nie chciał jednak zdradzić żadnych szczegółów na temat fabuły serialu. Stwierdził, że jest to bardzo ekscytujący projekt i nawet najmniejsza wskazówka może popsuć widzom radość z zobaczenia tego po raz pierwszy na ekranie.

W obsadzie oprócz Walkera znajdują się między innymi Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers i Daniel Weyman. Data premiery produkcji nie jest znana.