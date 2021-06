Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - powstanie kinowy film anime związany z trylogią!

fot. materiały prasowe

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, czyli Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to najnowszy projekt Warner Bros., który jest ich wielkim powrotem do świata wymyślonego przez Tolkiena. Jest to kinowy film anime, którego reżyserią zajmie się Kenji Kamiyama, którego doskonale znają fani popularnego serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Autorami scenariusza są Jeffrey Addiss i Will Matthews, znani ze świetnie ocenianego serialu Ciemny kryształ: Czas buntu. Philippa Boyens, scenarzystka pracująca z Peterem Jacksonem przy trylogii Władca Pierścieni, będzie pełnić rolę konsultantki.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - o czym film?

Historia skupia się na postaci króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego i opowiada o legendarnej bitwie, która pomogła ukształtować Śródziemie, jakie znamy z kinowego ekranu. Poznamy też nieopowiedzianą do tej pory historię Helmowego Jaru znanego z Dwóch Wież. Fabuła rozgrywa się 250 lat przed wydarzeniami z trylogii Petera Jacksona.

Carolyn Blackwooda z Warner Bros i Richard Brener z New Line Cinema zapowiadają świeżą wizję, która pozwoli dać widzom na całym świecie bogate i ekscytujące doświadczenie. Obecnie trwa casting do dubbingu, a animację tworzy studio Sola Entertainment.

Przypomnijmy, że trwają prace nad aktorskim serialem, który rozgrywa się o setki lat przed wydarzeniami z trylogii oraz z towarzyszącego jej filmu anime.

Świat Śródziemia to na razie sześć kinowych filmów. Łącznie zebrały one na świecie 5,9 mld dolarów wpływów.