Gra o tron - jak wyglądałyby postacie wg opisu z książek? AI zaskakuje; popatrzcie na Cersei czy Brienne!

Gra o tron to nie tylko serial HBO, który przez długie lata magnetyzował widzów na całym świecie, ale również literacki pierwowzór - seria powieści napisanych przez George'a R.R. Martina. O relacji obu tych fundamentów franczyzy można by napisać naprawdę pokaźny artykuł naukowy, jednak dziś przyszedł moment na porównanie znacznie mniejszego kalibru. Jak więc wyglądałyby postacie z GoT, gdybyśmy przedstawiając ich wizerunek wykorzystali opisy poszczególnych bohaterów książek? Z pomocą na tym polu po raz kolejny przychodzi nam sztuczna inteligencja.

Autorką momentami zaskakujących prac jest nie kto inny jak MsBananaAnna, pochodząca z Wietnamu specjalistka od cyfrowych przeróbek i fotomodelka, która zdążyła już zdobyć Wasze serca przy podobnych grafikach dotyczących franczyzy Harry Potter (link do nich znajdziecie na końcu wpisu). Kobieta raz jeszcze zdecydowała się wykorzystać algorytmy AI i serwis Artbreeder, by dzięki nim pokazać odbiorcom oblicza postaci z Gry o tron, utworzone dzięki szczegółowym opisom Martina z książek.

Wietnamka przyznaje, że od zawsze najmocniej kochała Tywina Lannistera, jednak pracą, z której jest najbardziej dumna, jest ta przedstawiająca Aryę Stark. Jesteśmy niemal pewni, że część z poniższych grafik solidnie Was zaskoczy - Brienne w porównaniu z jej ekranową wersją wydaje się nie do poznania, natomiast Cersei jest nieco młodsza. MsBananaAnna przyznaje, że w przypadku tej ostatniej postaci kwestia wieku ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w nawiązaniu do przepowiedni, według której Cersei miałaby zostać zastąpiona na tronie przez młodszą i piękniejszą królową.

Gra o tron - jak wyglądałyby postacie według opisu z książek?

Daenerys Targaryen