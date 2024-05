To był błąd Warner Bros.? Fanowski film o Gollumie powrócił na YouTube

źródło: materiały prasowe

Jak informowaliśmy 10 maja 2024 roku, fanowski film o Gollumie pod tytułem The Hunt for Gollum został zablokowany przez Warner Bros. z uwagi na prawa autorskie. Do tego incydentu doszło kilka godzin po ogłoszieniu kinowego filmu The Hunt for Gollum, który najpewniej opowie podobną historię co fanowska produkcja. Po tym, jak media na całym świecie zaczęły o tym zdarzeniu pisać, a fani złorzeczyć na Warner Bros. fanowski hit wrócił na YouTube.

https://twitter.com/ChrizBouchard/status/1788961175994093910

The Hunt for Gollum na YouTube

Według źródeł The Hollywood Reporter z kręgów Warner Bros. zdarzenia zablokowania fanowskiego filmu na mocy praw autorskich było zwyczajną pomyłką. Fani jednak spekulują, że negatywny odbiór ich decyzji w sieci doprowadził do zmiany ich podejścia.

Jeśli kinowy film w reżyserii Andy'ego Serkisa, który ponownie zagra Golluma, pójdzie podobną drogą do fanowskiej produkcji, to głównym bohaterem będzie Aragorn, a Gollum oraz Gandalf będą pełnić rolę drugoplanowe. Projekt planowany jest na 2026 rok.

A tak prezentuje się fanowski film z 2009 roku o budżecie 5000 dolarów.