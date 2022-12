Władca Pierścieni i Gwiezdne Wojny - taki miks chcielibyśmy zobaczyć na ekranie. Fanowskie prace przekroczyły uniwersa

fot. abandonedfilms.com

Abandoned Films to grupa fanów i grafików, która pokazuje w Internecie zdumiewające i zachwycające prace. Korzystają ze sztucznej inteligencji i Photoshopa, by obrazować wizje filmów, które były planowane, ale nigdy nie doszło do ich realizacji. Niedawno pokazywaliśmy Wam ich grafiki, dzięki którym mogliście zobaczyć, jak prezentowałby się Hobbit, gdyby wyreżyserował go Guillermo Del Toro. Pamiętajcie, że to właśnie ten reżyser był pierwszym wyborem na to stanowisko, dopiero później projekt przejął Peter Jackson.

Gwiezdne Wojny i Władca Pierścieni - miks popkulturowy

Tym razem pokazali coś zupełnie innego. Wymieszali ze sobą Gwiezdne Wojny i Władcę Pierścieni, więc nie jest to żaden niezrealizowany projekt, a fanowska fantazja. Nazwali ją Lord of the Stars.

Pracę tę stworzyli podobnie jak inne. Musicie przyznać, że gromada krasnoludów z mieczami świetlnymi robi wrażenie i tworzy intrygujący klimat.

Władca Pierścieni i Gwiezdne Wojny - grafiki