Co się dzieje ze strojem Daredevila w 2. sezonie Odrodzenia? Nowe zdjęcia z planu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Reklama

W tej chwili trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Poprzednie pokazywały Matta Murdocka w nowym stroju. Teraz widać, że uległ on kolejnej zmianie.

Kapitan Marvel jednak wróci w Avengers: Doomsday? Jest pewna poszlaka

Pierwsze zdjęcia z planu 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie pokazywały Matta Murdocka (Charlie Cox) w nowym stroju, który bardziej przypominał ten z komiksów, a konkretnie z serii Shadowlands. To czarny strój, ale już wtedy fani zauważyli, że w rzeczywistości jest to ten sam kostium, co ten, który Diabeł Stróż nosił w 1. sezonie, po prostu przemalowany na czarno. Spod farby było widać skrawki czerwonego koloru. Nowe zdjęcia z planu, na których Matta Murdocka widzimy w towarzystwie jego nemezis, Bullseye'a (Wilson Bethel), pokazują, że oryginalna czerwień jest coraz bardziej widoczna. Wygląda na to, że czarny kolor będzie schodzić w miarę trwania sezonu, co jest na pewno miłym dla oka detalem. Wszystko też wskazuje na to, że dojdzie do nawiązania współpracy między dwoma śmiertelnymi wrogami.

Trzy nowe zdjęcia z planu są widoczne na początku poniższej galerii:

Daredevil: Odrodzenie: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Daredevil: Odrodzenie - sezon 2. Co wiadomo?

Niewiele jest na razie oficjalnych informacji na temat 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Można spodziewać się wątku stanu wojennego na terenie Nowego Jorku, którym objęte zostało miasto z decyzji burmistrza Wilsona Fiska. Zdjęcia z planu sugerują, że Daredevil założy nowy strój i razem z dotychczasowymi sojusznikami będzie walczyć ze specjalnym oddziałem Kingpina noszącym czaszkę Punishera.

Daredevil - najlepsze momenty z sezonów 1-3 [RANKING WIDEO]