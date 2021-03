Władca Pierścieni: Amazon ujawnia nazwisko kolejnego reżysera

fot. Warner Bros

Wciąż trwają prace nad serialem Władca Pierścieni Amazona; twórcy i ekipa mają jeszcze długą drogę do przebycia. O fabule czy postępach w produkcji nie wiemy zbyt wiele, całość jest bowiem realizowana w bardzo skrytej i tajemniczej atmosferze. Niedawno informowaliśmy, że z projektem rozstał się Tom Budge, aktor znany m.in. z Pacyfiku, Propozycji czy Son of a Gun. Angaż Australijczyka ogłoszono na przełomie 2019 i 2020 roku. Amazon zmienił plany co do wątku jego postaci (o której, swoją drogą, nic nie wiadomo).

Teraz do zespołu kreatywnego dołączył brytyjsko-chiński filmowiec, Wayne Che Yip. Yip będzie współproducentem wykonawczym i reżyserem czterech odcinków (przypominamy, że za dwa pierwsze odpowiada J.A. Bayona). Twórca pracował już przy serialach takich jak Hunters, Preacher, Utopia czy Doctor Who.

Serial jest obecnie realizowany w Nowej Zelandii. Przypominamy, że akcja produkcji ma rozgrywać się w Drugiej Erze Śródziemia - na długo przed wydarzeniami znanymi z powieściowego Hobbita czy Władcy Pierścieni.