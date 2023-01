Władca Pierścieni jako film z lat 30. - AI po raz pierwszy sięga po legendarny "dotyk Lubitscha"

Facebook/Midjourney Official

Władca Pierścieni to ta popkulturowa franczyza, która jest bodajże najczęściej brana na warsztat przez sztuczną inteligencję. W ciągu kilku ostatnich miesięcy wielokrotnie pokazywaliśmy Wam osadzone w Śródziemiu prace przygotowane przez AI. Tym razem przyszła jednak pora na coś, czego do tej pory jeszcze nie było: na facebookowej grupie Midjourney Official pojawiła się bowiem galeria przedstawiająca film Władca Pierścieni, jak gdyby powstał on w latach 30. XX wieku, na dwie dekady przed premierą pierwszej części książki J.R.R. Tolkiena.

Niezwykle intrygujące jest to, że twórcy prac postanowili wykorzystać zdolności AI i połączyć świat Śródziemia z legendarnym stylem nazywanym "dotykiem Lubitscha". Ernst Lubitsch to aktywny zawodowo w latach 1913-1947 niemiecki reżyser, scenarzysta i producent, znany m.in. jako twórca takich dzieł jak Niebiosa mogą poczekać, Patriota czy Parada miłości. Odcisnął trwałe piętno na X Muzie przechodzącej transformację z ery kina niemego w stronę filmu dźwiękowego; to on odkrył dla kina talent Polki Poli Negri, a do inspiracji jego twórczością przyznawali się tytani wielkiego ekranu - wśród nich Billy Wilder.

Czym jest jednak sam "dotyk Lubitscha"? Wśród filmoznawców nie ma zgody co do jednoznacznej definicji tego pojęcia; po latach przyjmuje się, że mamy tu do czynienia z zagrywką marketingową studia Warner Bros., które chciało wypromować w ten sposób pracującego dla firmy reżysera. W dziełach Lubitscha spotkamy jednak unikalną mieszankę subtelności przekazu, ironii, nienachalnych akcentów seksualnych, realizacyjno-fabularnej elegancji, skupienia na detalach, ale i trudnej do opisania brawury.

Oparty na AI program Midjourney pokazał więc, jak wyglądałby filmowy Władca Pierścieni, gdyby jego twórcą był właśnie słynny reżyser i scenarzysta.

Władca Pierścieni jako film z lat 30. XX wieku wg AI

Władca Pierścieni jako film z lat 30. - AI i "dotyk Lubitscha"

