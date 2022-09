Władca Pierścieni - jaką rolę w fabule serialu Amazona odegra miecz Saurona? Poszlaki i teorie

Materiały prasowe

Na początku pierwszego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, postać imieniem Theo znajduje rękojeść tajemniczego miecza, a 5. odcinek przybliża nas do odkrycia prawdy na jego temat. W sieci pojawiło się wiele teorii na jego temat, a także zebrano poszlaki związane z tym, co mogą oznaczać niedawne wydarzenia z serialu Amazona. Wyraźnie broń przesiąknięta jest złowrogą magią i żywi się krwią właściciela, tworząc potem w miejscu klingi ogniste ostrze.

W ciągu pierwszych czterech odcinków Pierścieni Władzy, nie wyjaśniono zbyt wiele na temat znaczenia miecza, poza tym, że główny złoczyńca pierwszego sezonu, Adar, szuka rękojeści. Waldreg stwierdził, że jest to dar Saurona dla jego wyznawców i zostanie użyty, gdy nadejdzie wyznaczony czas, ale słowa te zostawiły jeszcze więcej pytań.

amazon

W 5. odcinku serialu Theo pokazuje Arondirowi znalezioną broń. Elf przypomina sobie, że widział już wcześniej ten artefakt - odsłania fragment zarośniętych krzewów wewnątrz Ostirith (elfickiej wieży zbudowanej w celu pilnowania Południowych Krain), ujawniając niemal identyczny miecz wbity w górskie ściany, najwyraźniej spleciony z korzeniami drzew i skałami. Pochodzi prawdopodobnie z czasów Wojny Gniewu. Arondir zauważa później, że magiczny miecz znaleziony przez Theo wykonany jest zapomnianym rzemiosłem, co może sugerować, że artefaktów tych było znacznie więcej. Być może takie miecze były szeroko rozprowadzane wśród silniejszych sługusów Morgotha podczas jego panowania w Śródziemiu, ale złamana rękojeść Theo jest jedynym kawałkiem, który pozostał teraz w czasie, w którym rozgrywa się akcja serialu. Drugi miecz, który Arondir odkrywa w Ostirith, zdaje się mieć duże podobieństwo do tego pierwszego, ale jednak są różnice. Przede wszystkim wydaje się być nieaktywny, choć możliwe, że moc miecza została w jakiś sposób stłumiona przez naturę. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że magia drugiego ostrza wyczerpała się po spełnieniu swojego zadania - w przeciwieństwie do miecza Theo, który wciąż nosi w sobie wielką moc.

Odkrycie Aarondira, że mieczy było wiele, być może zaprzecza wielu teoriom, które dotyczyły artefaktu. Spekulowano, że to być może jest Gurthang lub broń, którą władał Sauron. Chociaż miecz jest rzeczywiście wyjątkowy, mamy raczej do czynienia z bronią będącą niegdyś częścią większej układanki. Jest teoria, która wskazuje między innymi na powiązanie z Nazgulami i używanymi przez nich mrocznymi i magicznymi mieczami. Arondir nie wie dokładnie, do czego służy rękojeść znaleziona przez Theo, ale sugeruje w rozmowie z Bronwyn, że jest to klucz do większej układanki. Druga teoria dotyczy, że dlatego Adar chce go zdobyć, bo jest to niezbędny przedmiot do przemiany Krain Południowych w Mordor. To by mogło wskazywać na to, że nieaktywny miecz na wieży Ostirith posłużył w odwrotnym kierunku, wznosząc góry i skały w poprzednich wiekach. Zobaczymy zatem, jaki faktycznie los przygotowali scenarzyści w związku z tym tajemniczym artefaktem.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Maxim Baldry jako Isildur.