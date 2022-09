Ród smoka kontra Władca Pierścieni - który serial jest bardziej piracony?

fot. Ollie Upton

Gra o tron: Ród smoka i Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to dwa zupełnie różne seriale, jednak równoczesne premiery skłoniły widzów do porównywania obu tytułów. Chociaż każdy może mieć swoje zdanie na temat tego, która z produkcji jest lepsza, do sieci trafiły teraz statystyki związane z tym, jak często Ród smoka i Pierścienie Władzy są piracone.

Liczby nielegalnych pobrań na torrentach wskazują na wyraźną przewagę prequela Gry o tron. Ród smoka natychmiast od pierwszego odcinka zanotował pokaźną liczbę nielegalnych pobrań. Oglądalność obu tytułów trudno porównać. Variety podaje, że Ród smoka średnio ogląda 29 mln widzów na odcinek, natomiast Amazon jest oszczędny w publikowaniu danych i wiemy jedynie, że premiera Pierścieni Władzy przyciągnęła 25 milionów widzów.

Portal torrentfreak.com podaje, że w ciągu dwóch tygodni (7-21 września), Ród smoka zanotował ponad 9 mln pobrań. Dane zbierano z pomocą IKnow, przeglądając dużą próbkę milionów globalnych transferów BitTorrent. Pierścienie Władzy są pod tym względem znacznie słabsze, "osiągając" 5 mln pobrań. W dniu premiery odcinka serialu HBO, stanowi on 10% wszystkich pobrań filmów i seriali na torrentach. To odsetek, którego nie widziano od dawna. Ród smoka najczęściej piracony jest w Rosji, Brazylii, natomiast Stany Zjednoczone zajmują trzecie miejsce. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Indie, Wielka Brytania, RPA, Chiny, Filipiny, Australia i Francja.