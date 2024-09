Władca Pierścieni: The Hunt of Gollum nie będzie jednym filmem. Padła sugestia

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Kiedy ogłaszano film Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum, miała to być jedna, samodzielna i zamknięta produkcja. Ian McKellen, który powróci w niej jako Gandalf, udzielił wywiadu w programowe This Morning. Tam też dziennikarzy zapytał go dość nieprecyzyjnie, czy jego powrót to jeden film. Odpowiedź McKellena można interpretować na dwa sposoby.

The Hunt for Gollum - powrót Gandalfa

Ian McKellen odpowiedział tak: "powiedziano mi, że to dwa filmy". Dodał, że raczej nie powinien był tego zdradzać podczas pobytu w programie. Jedni interpretują jego wypowiedź jako potwierdzenie, że historia The Hunt for Gollum zostanie rozbita na dwa filmy. Niektórzy zakładają, że chodzi o inny projekt związany ze Śródziemiem, w którym może wziąć udział. Rzecznicy Warner Bros. nie odnieśli się do słów aktora.

McKellen dodał, że po nowym roku ma dostać scenariusz i będzie wiedział, z czym ma do czynienia. Żartobliwie powiedział, że wówczas zdecyduje, czy wrócić do roli Gandalfa, ale szybko dodał, że chce to zrobić. Większych szczegółów na temat wizji na te dwa filmy nie zna, ponieważ wie tyle, ile powiedziano mu podczas rozmowy. Wie jednak, że zdjęcia będą kręcone w Nowej Zelandii, czyli w miejscu, w którym tworzono trylogię.

Andy Serkis jest reżyserem i gwiazdą tej produkcji, gdyż ponownie wcieli się w Golluma. Potwierdzono również udział Orlando Blooma w roli Legolasa. Sam aktor zasugerował wykorzystanie AI do odmłodzenia go i innych członków obsady Władcy Pierścieni.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja była z Hobbitem, który na początku, gdy reżyserem był Guillermo Del Toro, miał być jednym filmem, a potem dwoma, aż skończyło się na trylogii.

Premiera pierwszego filmu w 2026 roku.