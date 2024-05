Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - jest data premiery zwiastuna 2. sezonu. To już zaraz!

Amazon

Platforma Prime Video oficjalnie zapowiedziała, że jutro tj. 14 maja 2024 roku zadebiutuje pierwszy teaser 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Na razie dokładna godzina wrzucenia go do sieci nie jest znana, więc może to odbyć się tak naprawdę o każdej porze, bo ta platforma bynajmniej nie ma stałych godzin publikacji.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zapowiedź zwiastuna

Pierścienie Władzy - co wiemy o 2. sezonie?

Niewiele oficjalnie wiadomo o tym, co twórcy przygotowali. Prace trwają od wielu miesięcy, więc na pewno można wywnioskować, że poświęcili na sporo czasu, by dopracować to, co chcą pokazać widzom. Za styl wizualny i pomysły na ekranie odpowiada tym razem nowy dyrektor artystyczny Oliver Benson, którego pomysły mogliśmy oglądać między innymi w Batmanie z 2022 roku.

Z dostępnych informacji wiemy, że dwa ostatnie odcinki mają pokazać epicką bitwę, która ma mieć wielki rozmach, ale oficjalne jej szczegóły nie zostały wyjawione. Spekulacje krążą wokół takich wydarzeń jak oblężenie Eregionu oraz bitwa o Dagorlad. To tutaj sojusz elfów i ludzi zmierzył się z wojskami Saurona. Oficjalnego potwierdzenia o czym jest bitwa nie ma, ale być może pierwszy teaser to zmieni.

