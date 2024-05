Władca Pierścieni może być tylko jeden. Warner Bros. blokuje fanowski The Hunt for Gollum

materiały prasowe

9 maja Warner Bros. Discovery oficjalnie ogłosiło, że nowy film z serii Władca Pierścieni będzie nosić tytuł The Hunt for Gollum. Fani Tolkiena wiedzieli, że w 2009 roku powstał fanowski film pod tym samym tytułem, który był dostępny na YouTube i osiągnął gigantyczną popularność (13 mln wyświetleń).

The Hunt for Gollum zablokowany

Słowo kluczowe to "był", bo kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnego projektu fanowski film The Hunt for Gollum został zablokowany na YouTube na podstawie roszczenia Warner Bros. Entertainment w związku z kwestią łamania praw autorskich. Przypomnijmy, że fanowska produkcja była dostępna od wielu lat i do tej pory nikt nie miał z nią problemu.

Najpewniej więc historia opowiadana w fanowskiej produkcji będzie podobna do tego, co zobaczymy na ekranach kin. Fabuła osadzona jest mniej więcej na początku wydarzeń, które oglądaliśmy w Drużynie pierścieni i porusza kwestię wyprawy, która kinowym widowisku zaledwie została wspomniana.

W tej produkcji fanów Gandalf spotyka się z Aragornem i prosi go o to, by odnalazł Golluma, aby mogli dowiedzieć się więcej o magicznym pierścienie w posiadaniu Frodo. Podczas tej opowieści Aragorn ma różne przygody - łapie Golluma i potem go traci, jest atakowany przez orków i Upiory Pierścienia. Gollum ostatecznie zostaje pojmany przez elfów z Mrocznej Puszczy.

Warner Bros. nie skomentowało decyzji o zablokowaniu fanowskiego filmu. Za kamerą kinowego widowiska stanie Andy Serkis, który też ponownie zagra Golluma. Twórcy trylogii Peter Jackson, Philippa Boyens i Fran Walsh są producentami.