Pierścienie Władzy - reżyserka o 2. sezonie. Szykujcie się na mroczny świat!

Amazon

Reklama

Finał Pierścieni Władzy zakończył się obiecująco, dzięki czemu zainteresowanie 2. sezonem wzrosło. Podczas oczekiwań na nowe odcinki, reżyserka serialu Amazona udzieliła wywiadu dla MovieZine, w którym ujawniła kilka szczegółów odnośnie nadchodzących epizodów. Zapowiedziała, że zostaną zachowane w "mroczniejszym" tonie.

Pierścienie Władzy: sezon 2. - reżyserka o nadchodzących odcinkach

Charlotte Brändström wyreżyserowała cztery odcinki nadchodzącego sezonu. Podczas rozmowy nie zdradziła zbyt wiele, ale zaznaczyła, że widzowie mogą się spodziewać mrocznej atmosfery oraz większego skupienia na bohaterach serialu.

- To, co wiem i mogę powiedzieć, to fakt, że będzie mroczniej. Będzie też bardziej awangardowo, a fabuła skoncentruje się na postaciach. Myślę, że nadchodzą bardzo interesujące odcinki. Obejrzałam wszystkie ujęcia w okresie świątecznym. Sądzę, że to będzie naprawdę udany sezon. Próbowaliśmy uczynić go bardziej realistycznym, nieco bardziej brutalnym. Chcieliśmy też, aby był jak najbardziej autentyczny. Pojawią się również pewne zaskakujące zwroty akcji.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - serial dostępny na Amazon Prime Video.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - ulubieni bohaterowie redakcji naEKRANIE.pl

Zobaczcie, których bohaterów serialu doceniliśmy najbardziej.