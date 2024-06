Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Bronwyn nie powróci w 2. sezonie. Aktorka komentuje

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Informowaliśmy, że Nazanin Boniadi nie powróci jako Bronwyn w drugim sezonie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Jej postać to matka Theo, która miała też wątek romantyczny związany z elfem Arondirem. Nie wiadomo, jak fabularnie wyjaśnią jej nieobecność, ponieważ potwierdzono, że postać zostanie wypisana i nikt inny jej nie zagra. Teraz aktorka skomentowała swoją decyzję o rezygnacji z serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - komentarz aktorki

Mówiono, że Boniadi opuszcza obsadę serialu, bo zawiesiła karierę aktorską na rzecz praccy aktywistki. Walczyła o prawa kobiet w Iranie. Jednak sama aktorka mówi, że to nie było powodem.

- Podjęłam decyzję, by nie powrócić w 2. sezonie Pierścieni Władzy. Nie było to związane z moją decyzją o pracy aktywistki. Podczas swojej kariery zawsze ceniłam sobie takie wartości jak szczerość, empatia oraz uczciwość. Moja postać Bronwyn była związana z tymi ideałami, chcąc lepszego świata. To dlatego głęboko związałam się z tą bohaterką. Nie mogę się dociekać, jak podzielę się z wami moimi najnowszymi projektami.

Aktorka jednakże nie wyjaśniła, co było powodem jej decyzji skoro nie miało to związku z jej zawieszeniem kariery aktorskiej.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się w sierpniu 2024 roku w Prime Video.