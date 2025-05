fot. Focus Features // TPS Productions

Reklama

Niedawno informowaliśmy, że Mission: Impossible – The Final Reckoning otrzymało 7,5 minutową owację podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Ten wynik powtórzył nowy film Wesa Andersona, który bierze udział w konkursie głównym.

Czytaj więcej: Pierwsze recenzje Mission: Impossible – The Final Reckoning. Film zasłużył na owację w Cannes?

Fenicki układ, bo o tym filmie mowa, miał światową premierę właśnie podczas festiwalu w Cannes. Akcja rozgrywa się w 1950 roku i opowiada historię europejskiego przemysłowca Anatole’a "Zsa-zsa" Kordy (Del Toro), który przeżył kolejny zamach na swoje życie — szóstą katastrofę lotniczą. Szerokie, niezwykle złożone i bezwzględne praktyki biznesowe Kordy uczyniły go wrogiem nie tylko dla konkurencyjnych przedsiębiorstw, ale także rządów na całym świecie — i celem zamachowców.

W głównych rolach występują Benicio del Toro jako Zsa-zsa Korda, jeden z najbogatszych ludzi w Europie, Mia Threapleton jako Liesl, jego córka/zakonnica, Michael Cera jako Bjorn, ich nauczyciel. W obsadzie są również: Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend i Hope Davis.

Dodajmy, że poprzednie filmy Wesa Andersona też były nagradzane długimi oklaskami w Cannes. Owacja dla komedii Asteroid City trwała 6 minut, a dla Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun podobno aż 10 minut.

Fenicki układ - zdjęcia, zwiastun

Fenicki układ Zobacz więcej Reklama

Wes Anderson wspomina konflikt z Gene'em Hackmanem

Anderson znany jest z tego, że aktorzy w jego filmach dostają takie samo wynagrodzenie bez względu na rolę. Taką zasadę wprowadził już w swoim drugim obrazie - Rushmore (1998). Przed premierowym pokazem Fenickiego układu, reżyser miał okazję porozmawiać z The Times U.K, gdzie opowiedział o Gene'ie Hackmanie, który nie był z tego pomysłu zadowolony, gdy grał w jego filmie Genialny klan (2001).

Gene był bardzo zirytowany tą sprawą z pieniędzmi. Był wściekły. Poza tym, on w ogóle nie chciał grać w tym filmie. Namówiłem go do tego – po prostu nie odpuściłem… A wszyscy inni zgodzili się na pensję, więc Gene po prostu to zrobił.

Od tamtego czasu Anderson działa właśnie w ten sposób pod względem wynagrodzenia. Reżyser dodał, że nie utrzymywał kontaktu z legendarnym aktorem, który zmarł w wieku 95 lat na początku tego roku.

Ani słowa. Właściwie odszedł bez pożegnania. Był zrzędliwy — mieliśmy tarcia. Nie podobało mu się to. Byłem prawdopodobnie za młody i to go denerwowało.

Ostatni raz rozmawiali po premierze Genialnego klanu. Twórca tak wspomina to spotkanie:

Podobał mu się [film]. Ale powiedział mi, że nie rozumiał go, kiedy go kręciliśmy. Szkoda, że nie pokazałem mu 10 minut z początku. Wtedy, być może, powiedziałby: "OK, rozumiem".

Bill Murray kilka miesięcy temu wspominał o napiętej relacji między Hackmanem i Andersonem na planie filmu. Przyznał, że reżyser przeżywał ciężkie chwile, bo aktor, którego określił "twardym facetem" był dla niego surowy. Dodał, że starsze pokolenie świetnych aktorów nie dawało zbyt wielu szans młodym twórcom, dlatego on wkraczał w te tarcia i próbował bronić Andersona, z którym się przyjaźni.

Czytaj więcej: Przyczyna śmierci Gene'a Hackmana i jego żony. Tragedia wyjaśniona