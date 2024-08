Jakie plany ma Sauron w 2. sezonie Pierścieni Władzy? Elrond z mieczem na nowym plakacie

fot. materiały prasowe

2. sezon Władca pierścieni: Pierścienie Władzy już czai się na horyzoncie. Premiera będzie miała miejsce 29 sierpnia 2024 roku na platformie Amazon Prime Video. Do tej pory dostaliśmy już wiele zapowiedzi, plakatów, wywiadów i zwiastunów nadchodzącego superwidowiska z wysokim budżetem. Do kolekcji dołączył nowy plakat przedstawiający Elronda granego przez Roberta Aramayo oraz ruchomy plakat z obsadą 2. sezonu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2

Teraz jednak obsada i twórcy produkcji postanowili wejść głębiej w nadchodzący sezon i opowiedzieli o tym, czego można się po nim spodziewać:

Jakie plany ma Sauron?

Galadriela Morfydd Clark w finałowym odcinku 1. sezonu dowiedziała się o prawdziwej tożsamości Halbrana, a raczej Saurona. Ten próbował ją zwieść i przekonać do siebie, by do niego dołączyła, lecz elfka nie skusiła się na to. Jak się z tym czuje?

Zrobiła z siebie głupca. - mówi Morfydd Clark. - Elfy nie są z tego znane, więc znalazła się w nowym położeniu, gdzie nie ma już autorytetu i nie jest głosem rozsądku. Sauron był bardzo skuteczny w destabilizowaniu swoich wrogów.

Już wcześniej zapowiadano, że 2. sezon skupi się bardziej na złoczyńcach, w tym Sauronie. Tak o nim mówił Charlie Vickers, który się w niego wciela:

Z punktu widzenia historii nie usiłujemy dłużej zgadywać kim jest Sauron, a zamiast tego znajdujemy się w jego umyśle. W przeszłości kamera odwracała wzrok, gdy dochodził do prywatnych przemyśleń. Teraz skupia się na nim i jego myślach. W umyśle Saurona, to on jest bohaterem tej opowieści. Jego pomysłem na siebie jest idea uleczenia i zrehabilitowania Śródziemia. Ma bardzo jasną wizję na zrobienie tego i jedynym problemem są ludzie, którzy stają na jego drodze - dodał co-showrunner, JD Payne.

W 2. sezonie istotnymi dla Saurona postaciami będzie Adar oraz Celebrimbor. Ten pierwszy zalazł w przeszłości Sauronowi za skórę.

Ma on poczucie gniewu i niesprawiedliwości. - powiedział o Sauronie Charlie Vickers.

Inne podejście będzie miał do Celebrimbora, którego spróbuje namówić do stworzenia większej ilości pierścieni. Jego ojcem jest legendarny Fëanor, w którego ślady usilnie chce pójść, odciskając piętno na losach Śródziemia. Sauron znajdzie w tej ambicji słabość, którą będzie chciał wykorzystać do swoich celów. Opowiedział o tym Charles Edwards, który wciela się w elfiego kowala:

Celebrimbor ma zdolności, a Sauron wizję. To interesujący rodzaj relacji, gdzie się bierze i oddaje. Obaj siebie bardzo potrzebują. To coś bardzo osobistego i psychologicznego, tym bardziej na tle epickich wydarzeń w tle na skalę Władcy Pierścieni i tego, co się dzieje w Śródziemiu. Inni złoczyńcy chcą odnaleźć twoje słabości i w nie uderzyć. Sauron robi coś innego i szuka mocnych stron. W wizerunek oka bardzo pasuje, ponieważ Sauron widzi cię w pełni. Widzi najlepszą wersję ciebie, do której dążysz, a potem wykorzystuje to dla swoich mrocznych celów. - dodał co-showrunner, JD Payne.