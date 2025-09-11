placeholder
Pierścienie Władzy powracają! Nowa zapowiedź skupia się na legendarnym mieczu

Miecza, na którym skupia się pierwsza oficjalna zapowiedź 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, nie trzeba przedstawiać fanom twórczości Tolkiena. Spójrzcie tylko, jak się prezentuje w akcji.
Wiktor Stochmal
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy fot. Prime Video
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to jeden z najpopularniejszych seriali fantasy ostatnich lat. Mimo polaryzujących opinii produkcja Prime Video przyciąga regularnie rzesze widzów przed ekrany telewizorów i nie tylko. Trzeci sezon został oficjalnie zapowiedziany jakiś czas temu, a dziś w sieci pojawił się pierwszy materiał promujący nadchodzącą serię. W wideo powraca jedna z ważniejszych postaci, ale na pierwszym planie jest jej miecz, który poznaje na pewno każdy z fanów twórczości J.R.R. Tolkiena.

Będzie kolejny Jurassic World. Pierwsze informacje

Oficjalne konto Pierścieni Władzy na portalu X opublikowało krótką zapowiedź, w której widzimy Lloyda Owena wcielającego się w postać Elendila. To ojciec Isildura, który w przyszłości będzie tym, który pokona Saurona. Zapowiedź jest skupiona na mieczu, który Elendil otrzymał od Miriel pod koniec 2. sezonu. Jest to oczywiście Narsil, który posłuży do zniszczenia cielesnej powłoki Saurona, a potem zostanie przekuty na nowo i trafi w ręce Aragorna.

Jak Wam się podoba design? Czekacie na powrót Pierścieni Władzy?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – najlepsze postaci wg widzów 

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
