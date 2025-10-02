Nowe przecieki o 3. sezonie Pierścieni Władzy. Sauron, Jedyny Pierścień, powrót Celebrimbora?
Pojawiły się nowe nieoficjalne informacje na temat 3. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Co nas czeka poza przeskokiem czasowym?
3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy został oficjalnie zapowiedziany jakiś czas temu. Mówi się też, że do obsady dołączył Jamie Campbell Bower. Grupa Fellowship of Fans dotarła do niepotwierdzonych informacji, które zdradzają więcej na temat fabuły kolejnej odsłony serialu fantasy.
Nowe informacje o 3. sezonie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy:
- Po przeskoku czasowym Sauron skupia się na przekazaniu Dziewięciu Pierścieni. Niektóre z nich mogą już wpływać na swoich właścicieli.
- Rola Círdana będzie większa. Będzie on spoiwem pomiędzy elfami a ludem Numenoru. Ma położyć fundamenty pod Ostatni Sojusz.
- W tym sezonie zobaczymy moment wykucia Jedynego Pierścienia przez Saurona. Elfy posiadające Pierścienie Władzy wyczują moment jego założenia po raz pierwszy.
- Jamie Campbell Bower pojawia się w większości w scenach z Galadrielą. To skłania do myślenia, że gra Glorfindela lub zaginionego męża Galadrieli, Celeborna.
- Postaci takie jak Theo, Hagen, Kemen czy Belzagar mogą być pod wpływem Dziewięciu Pierścieni.
- Krasnoludy z Eriadoru i Żelaznych Wzgórz dostały już od Saurona Pierścienie. Durin IV i Disa są odporni na wpływ jednego z nich, ale jego brat (prawdopodobnie grany przez Eddiego Marsana) może wpaść pod zły urok.
- 3. sezon zakończy się w momencie złożenia hołdu Ar-Pharazônowi przez Saurona, który zostanie zabrany do Numenoru.
- Charles Edwards powróci jako Celebrimbor - najprawdopodobniej w retrospekcjach.
Źródło: X (@fanoftherings)
