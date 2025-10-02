Reklama
To mogła być najdroższa porażka Disneya. Indiana Jones 5 kosztował o wiele więcej niż Koniec gry

Według pierwszych doniesień Indiana Jones i artefakt przeznaczenia kosztował około 290 milionów dolarów. Teraz jednak Forbes, powołując się na publiczne sprawozdanie Disneya, wymienił o wiele wyższą kwotę.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Indiana Jones i artefa... 
indiana jones
Indiana Jones fot. materiały promocyjne
Forbes donosi, że ostateczny koszt widowiska Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wyniósł aż 419 milionów dolarów, czyli ponad 100 milionów więcej, niż podawano wcześniej. To by oznaczało, to jeden z najdroższych filmów w historii, który może stanąć spokojnie obok takich tytułów jak Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie czy Jurassic World: Upadłe królestwo.

Indiana Jones 5 kosztował o wiele więcej niż Koniec gry

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia zadebiutował w 2023 roku. Mimo powrotu Harrisona Forda na ekran i znanej marki, film zarobił zaledwie 384 miliony dolarów. Początkowo więc wierzono, że Disney stracił minimum 134 miliony dolarów na tym przedsięwzięciu. Jednak biorąc pod uwagę nowe dane, ta kwota mogła wynieść nawet ponad 200 milionów dolarów.

Dla porównania, budżet hitu Avengers: Koniec gry wyniósł 356 milionów dolarów, a zarobił ponad dwa miliardy dolarów w kasie biletowej. A możemy się raczej zgodzić, że film Marvela z całą plejadą superbohaterów musiał sporo kosztować ze względu na chociażby efekty specjalne i gażę wielu znanych gwiazd. Na tym tle porażka Indiany Jonesa 5 wypada jeszcze bardziej dotkliwie i może przejść do historii jako najdroższa porażka Disneya.

Indiana Jones - ranking wszystkich filmów

W ramach ciekawostki zrobiliśmy dla Was galerię najlepszych tytułów z serii Indiana Jones według IMDb, jednego z największych serwisów do oceniania filmów i seriali na świecie. Jak możecie się domyśleć, 5. część jest na samym końcu. Kto zajął jednak 1. miejsce?

5. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

5. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia
Fot. Materiały prasowe
Źródło: www.worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Indiana Jones i artefa... 
indiana jones
