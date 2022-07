Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe plakaty bohaterów. Jest nagranie Q&A [SDCC 2022]

fot. Amazon Prime Video

Jakiś czas po panelu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy i opublikowaniu epickiego zwiastuna, do sieci trafiły kolejne plakaty bohaterów. Były one również pokazywane podczas panelu. Zobaczcie je w pełnej galerii serialu produkowanego dla Amazon Prime Video.

Do sieci trafiło nagranie Q&A z obsadą, do którego doszło w San Diego po zakończonym panelu. Obejrzyjcie je poniżej. Jest ono dostępne w języku angielskim. Nie ma polskich napisów.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia i plakaty

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Bronwyn

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - premiera serialu 2 września w serwisie Amazon Prime Video.