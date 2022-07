Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - pełny zwiastun. Epicki rozmach, orkowie i Sauron [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Platforma Amazon Prime Video w końcu opublikowała pełny zwiastun serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, czyli najdroższej produkcji w historii. Według medialnych doniesień pierwszy sezon ma budżet 465 mln dolarów. Mówimy jedynie o kosztach samej realizacji bez pieniędzy, które Amazon wyda na globalną promocję czy prawa autorskie. Czy będzie to Śródziemie, które kochamy? Zobaczcie i oceńcie sami.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zwiastun

W trailerze pojawia się między innymi Balrog oraz według relacji zebranych na panelu Anson Boon w roli Saurona! Jest to jego wcześniejsza wersja znana jako Annatar (Pan Darów).

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Balrog

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - panel na SDCC

Panel rozpoczął się epicko. Bear McCreary dyrygował orkiestrą na żywo, grając jeden z tematów muzycznych serialu, który skomponował. Sam kompozytor wyjawił, że tworząc muzykę inspirował się pracami Howarda Shore'a z kinowych filmów.

Showrunnerzy podczas panelu mówili do zebranych tysięcy fanów Tolkiena w języku elfów. Tłum oszalał. Wyjawiono między innymi, że kobiety z rasy krasnoludów będą mieć brody w serialu. Podczas panelu ponownie podkreślono, że miasta, które widzimy na ekranie to w zdecydowanej większości prawdziwe, zbudowane scenografie, a nie efekty komputerowe jak w trylogii Hobbit. Na panelu pokazano też fragmenty i wszyscy są zgodni: gigantyczny budżet jest widoczny na ekranie. Pokazano także tajemniczego nieznajomego, który będzie ważny dla fabuły

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni - zdjęcia z serialu

Na początku nowe fotki z San Diego Comic-Con 2022.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Producentami wykonawczymi i showrunnerami serialu Władca pierścieni są J.D. Payne i Patrick McKay. Wśród zapowiedzianych reżyserów są: J.A. Bayona, Wayne Che Yip i Charlotte Brändström.

W obsadzie znajdują się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson oraz Simon Merrelles.

Za muzyką odpowiada Bear McCreary (Outlander, Battlestar Galactica), a Howard Shore, kompozytor filmów ze świata Śródziemia, powrócił do stworzenia tematu przewodniego serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.