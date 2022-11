Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Andy Serkis ocenia serial. "Piękna interpretacja i niesamowita skala"

Amazon

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy dobił już do końca premierowego sezonu. Choć pierwsza odsłona serii podzieliła widzów w odbiorze jak mało która produkcja, w sieci można napotkać wiele głosów pochodzących od osób, które są zachwycone dziełem Amazona. Wygląda na to, że jedną z nich jest Andy Serkis, ekranowy Gollum z filmowej trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona.

W rozmowie z youtuberem Jake's Takes aktor przedstawił swoją krótką recenzję 1. sezonu Pierścieni Władzy:

Myślę, że jest on cudownie zrealizowany, jest tutaj również kilka wspaniałych występów aktorskich. Niedawno nagrywałem swoje partie głosowe z Władcy Pierścieni dla Audible i we wstępie ta historia pokrywała się z epoką przedstawioną w serialu. Byłem więc zaznajomiony z tym światem i myślę, że produkcja Amazona jest jego piękną interpretacją. Spędzanie czasu z tymi postaciami może być ekscytujące i wiem, że fani Władcy Pierścieni to uwielbiają.

Aktor dodał:

Gwiezdne Wojny: Andor Seans był dla mnie wielką przyjemnością; raz jeszcze - skala jest tu niesamowita. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, to było takie monumentalne... W ten sam sposób czuję się oglądając serial. Trudno odróżnić te produkcje od filmów - one wyglądają jak produkcje kinowe, właściwie każdy z ich odcinków. Pierścienie Władzy mają mityczną, podniosłą naturę, podobnie jak Andor - oglądając je czuję się tak, jakbym oglądał film.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o opinii Serkisa.

Pierścienie Władzy - najlepsze postacie z 1. sezonu