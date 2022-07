Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - teaser z nowymi scenami! Śródziemie, Entowie i klimat!

fot. Amazon Prime Video

Jest nowy teaser serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, który Amazon przygotował specjalnie do obejrzenia w platformie Amazon Prime Video. Oczywiście fani szybko doprowadzili do jego wrzutu na YouTube. Widać, że został on przygotowany w innym języku i ma on zapowiadać kolejne kroki w promocji. Na końcu są napisy, które zwiastują, że 14 lipca 2022 roku pojawi się kolejny teaser. Wiele wskazuje jednak, że pełny zwiastun jest spodziewany pod koniec lipca na San Diego Comic-Con 2022, gdzie Amazon Prime Video ma plan z pompą wkroczyć na finałowy poziom promocji serialu.

Władca Pierścieni - teaser serialu

Wideo pokazuje nam różnych bohaterów, których już znaliśmy z oficjalnych zdjęć. Teaser potwierdza też pogłoski o tym, że zobaczymy Entów, których wcześniej widzieliśmy w trylogii Petera Jacksona. Zobaczcie i oceńcie sami, jak twórcy powoli odsłaniają to, z czym mamy do czynienia.

Władca Pierścieni - zdjęcia z serialu

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy

Władca Pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera we wrześniu 2022 roku.

