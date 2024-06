Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Upiory Kurhanów na zdjęciu! Tych istot nie było u Petera Jacksona

Amazon Prime Video

Dopiero co informowaliśmy Was o tym, że w 2. sezonie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy Sauron będzie jeszcze bardziej przerażający i stanie się "jednym z największych antybohaterów wszech czasów", a już napływają do nas kolejne informacje związane z produkcją Amazona. Jak się okazuje, w nowej odsłonie serii zobaczymy przerażające Upiory Kurhanów, doskonale znane miłośnikom J.R.R. Tolkiena istoty - mamy okazję zobaczyć ich zdjęcie.

Upiory Kurhanów w książkowym oryginale pojawiły się w powieści Drużyna Pierścienia - to przed nimi wędrujących Froda, Sama, Merrego i Pippina uratował Tom Bombadil. Mówimy tu o istotach nieznanego pochodzenia, najprawdopodobniej dawnych królach rozmaitych terenów w Śródziemiu, którzy zmarli w bitwach bądź w wyniku starości. Położone na wschód od Starego Lasu Wzgórza Kurhanów jako miejsce ich działania wyznaczył im sam Czarnoksiężnik z Angmaru.

Upiorów Kurhanu nie należy mylić z Nazgulami, Upiorami Pierścienia - pierwsi z nich nie pojawili się w filmowej trylogii Petera Jacksona, który zrezygnował z całego wątku Bombadila.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Upiory Kurhanów na zdjęciach z 2. sezonu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Upiory Kurhanów na zdjęciu

"Mały horror w Śródziemiu"

Opublikowany przez magazyn Empire raport na temat Pierścieni Władzy wyjawia, że w 2. sezonie produkcji Upiory Kurhanów będą zagrażać m.in. Galadrieli. Tak serialową wersję przerażających istot opisuje Jason Smith, szef działu odpowiedzialnego za efekty specjalne:

Upiory Kurhanów to pradawne, powołane do życia na nowo istoty, wbrew swojej woli działające w imię zła. Było dla mnie niezwykle ekscytujące spróbować ukazać na ekranie coś, czego jak do tej pory nie widziałem. Pokazywaliśmy już nieumarłych, ale nigdy w taki sposób. Robimy mały horror w Śródziemiu. (...) To zagrożenie, które będzie wkraczać w twoją przestrzeń centymetr po centymetrze, aż nie będziesz miał dokąd pójść i umrzesz. A kiedy będą blisko? Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, są ich świecące, niebieskie oczy, które przebijają się przez ciemność.

Co ciekawe, Upiory Kurhanów pojawiły się już wcześniej na małym ekranie; doszło jednak do tego w mało znanej, rosyjskiej produkcji telewizyjnej Bractwo z 1991 roku.

Premiera 2. sezonu serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy na platformie Amazon Prime Video odbędzie się 29 sierpnia.