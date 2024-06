Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – nowe zdjęcie 2 sezonu. Poznajcie kolejne wcielenie Saurona

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy jeszcze bardziej skupi się w drugim sezonie na Sauronie. Showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay w rozmowie z magazynem Empire podkreślili, że będzie to historia dominacji potężnego antagonisty.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - twórcy przedstawiają postać Annatara

Twórcy przyznali, że chcieliby, aby Sauron stał się jednym z największych antybohaterów w historii:

Gdybyś miał wybrać jeden powód, dla którego nakręcisz ten serial i osadzisz go w epoce mitologii, to właśnie on. Od początku mówiliśmy o tym, że Sauron ma potencjał, by stać się jednym z największych antybohaterów w historii, takich jak Tony Soprano, Walter White, czy postać z Raju utraconego Johna Miltona. To wspaniała, nieopowiedziana jeszcze na ekranie historia.

W drugim sezonie Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy Sauron zyskał nowe wcielenie, którym jest Annatar, znany również jako Pan Darów. McKay i Payne wyznali, że jego pojawienie się w serialu daje zupełnie nowe możliwości opowiadania historii:

Ukrywał się w naszej historii przez cały ten czas. Szansa, jaką daje teraz drugi sezon, jest taka, że ​​publiczność została oszukana. Wiemy, kim on jest i mamy przeczucie, czego on chce. Zabawą jest obserwowanie, jak inni ludzie zostają uwięzieni w jego sieć intryg. Wraz z nadejściem sezonu rozpoczyna realizację planu. Zasłona w końcu spadnie, a w ostatnich odcinkach zdacie sobie sprawę, jak bardzo jest zły i jak głęboko to wszystko zaplanował. Wszystkie wątki zaczną się łączyć w jedną historię, która zaprezentuje, w jaki sposób ponowne pojawienie się Saurona dotyka wszystkich i zagraża całemu światu.

Zachwycony nową postacią jest także Charlie Vickers, który wciela się w Saurona. Aktor podekscytowany jest możliwością zagrania tak legendarnej postaci z Władcy Pierścieni:

Byłem bardzo podekscytowany dotarciem do tego momentu w historii, ponieważ jest to dla tego okresu kanon. Sauron i Celebrimbor współpracują przy tworzeniu pierścieni. Wszystko, co robi Sauron, ma służyć komuś innemu. W ten sam sposób, w jaki cała sprawa z Halbrandem dotyczyła Galadrieli, Annatar ma zwieść Celebrimbora. To najlepszy sposób, aby skłonić go do zrobienia tego, czego od niego chce: zrobienia nowych pierścieni, które zdominują wszystkie pozostałe.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku na platformie Prime Video.