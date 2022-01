Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zapowiedź to nie CGI. Fani zaskoczeni

Fot. screen zapowiedzi z Youtube'a Amazon Prime Video

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to serial na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena, który wzbudza ogromne zainteresowanie fanów fantasy na całym świecie. Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmowej trylogii, a historia została osadzona w Drugiej Erze. Amazon Prime Video opublikowało pierwszą klimatyczną zapowiedź produkcji, w której przy głosie lektorki snującej epicką opowieść wyłania się tytuł widowiska na tle wody i lawy. Nie zostało to jednak osiągnięte za pomocą CGI i pracy komputera.

Władca pierścieni - serial Amazona. Premiera, obsada, szczegóły

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - jak powstał teaser?

Zobaczcie, co działo się za kulisami zapowiedzi do nowego serialu fantasy od Amazon Prime Video. Efekt końcowy to nie dzieło CGI, a całych strumieni stopionego metalu, nagrywanych za pomocą kamery Phantom Flex 4K.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zapowiedź serialu

Według oficjalnego opisu fabuły, serial zabierze widzów do ery, gdzie tworzyły się wielkie potęgi, a królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę. Największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu, a znani i nowi bohaterowie muszą wspólnie stawić czoła złu, które powróciło do Śródziemia. Produkcja zabierze nas do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada i premiera

W obsadzie są Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 2 września 2022 roku.

