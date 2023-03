Władca Pierścieni - nowe uniwersum na skalę Star Wars? Peter Jackson na czele? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawił się nowy raport na temat Władcy Pierścieni. Anonimowe źródło The Hollywood Reporter twierdzi, że Warner Bros. Discovery planuje, by tytuł poszedł śladem Gwiezdnych Wojen i stworzył ogromną franczyzę, w której skład wchodzi wiele filmów i seriali, rozgrywających się w różnym czasie i miejscu na mapie Śródziemia.

Te wieści pojawiły się wkrótce po tym, jak dyrektor generalny studia, David Zaslav, ogłosił że jego firma i New Line Cinema podpisały wieloletnią umowę z Embracer Group na nowe filmy z uniwersum Władcy Pierścieni. Choć nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, o czym będą opowiadać te produkcje, to jedno jest pewne: nie ma to być remake starych filmów.

Według wspomnianego raportu Warner Bros. Discovery próbuje zrekrutować do projektu Petera Jacksona i współpracujące z nim scenarzystki, Fran Walsh i Philippę Boyens. To właśnie ta trójka wspólnymi siłami stworzyła kultową trylogię Władcy Pierścieni, które nie tylko była hitem w box office i na rozdaniach nagród, ale także zapisała się w sercach fanów jako kultowe dzieło.

