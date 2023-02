Władca Pierścieni - nowe filmy o Trzeciej Erze powstaną! Warner Bros. podpisuje umowę, Peter Jackson komentuje

Warner Bros./New Line Cinema

Władca Pierścieni powróci na wielkie ekrany - nowe filmy, których akcja będzie rozgrywać się w trakcie Trzeciej Ery Śródziemia, stworzą wspólnie studia Warner Bros. i New Line Cinema, odpowiadające wcześniej za cieszące się olbrzymią popularnością trylogie Lord of the Rings i Hobbit w reżyserii Petera Jacksona. Tę sensacyjną informację w czasie spotkania z inwestorami przekazał dyrektor Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Wieloletnią umowę w tej sprawie zawarto ze szwedzkim gigantem rynku gier wideo, Embracer Group AB, który w sierpniu zeszłego roku nabył od The Saul Zaentz Company prawa do tworzenia filmów, gier, towarów promocyjnych, spektakli teatralnych i atrakcji w parkach rozrywki opartych na książkowych Władcy Pierścieni i Hobbicie.

Nie znamy żadnych szczegółów nadchodzących projektów - nie jest więc jasne, w jaki sposób i czy w ogóle będzie z nimi powiązany Peter Jackson. Reżyser skomentował jednak powyższe rewelacje w specjalnym oświadczeniu rozesłanym do mediów, które wraz z nim przygotowały współautorki scenariuszów do filmowych Władcy Pierścieni i Hobbita, Fran Walsh i Philippa Boyens:

Warner Bros. i Embracer informowały nas na każdym kroku. Z niecierpliwością czekamy na dalsze rozmowy, aby zapoznać się z ich wizją rozwoju tej franczyzy.

Istotne jest to, że w przeciwieństwie do Amazonu, który nabył od Tolkien Estate prawa wyłącznie do serialowych ekranizacji Władcy Pierścieni i Hobbita z dodatkami, by później i tak osadzić akcję Pierścieni Władzy w Drugiej Erze, Warner Bros. i New Line Cinema skupią się na ukazanej w filmach Jacksona Trzeciej Erze, w czasie której doszło do Wojny o Pierścień. Przedstawiciele Embracer Group już kilka miesięcy temu wyrażali swoje zainteresowanie spin-offami o Gandalfie czy Aragornie; szwedzka firma zamierza w dodatku wydać do 31 marca 2024 roku aż 5 gier, których akcja także będzie osadzona w Śródziemiu.

Szefujący filmowemu oddziałowi Warner Bros. Michael De Luca i Pamela Abdy wydali komunikat w całej sprawie:

J.R.R. Tolkiena 20 lat temu New Line postawiło bezprecedensowy krok w nieznane, aby ukazać na wielkim ekranie niesamowite historie, postacie i świat Władcy Pierścieni. Efektem stała się przełomowa seria filmów, które pokochały kolejne pokolenia fanów. Przy całym rozmachu i dbaniu o szczegóły, które z wielką troską wpleciono w te dwie trylogie, rozległe, złożone i olśniewające uniwersum wyśnione przezw dużej mierze pozostaje nieodkryte w świecie filmu. Możliwość zaproszenia fanów do głębszego wejścia w kinową rzeczywistość Śródziemia jest zaszczytem i cieszymy się, że w trakcie tej przygody możemy współpracować z Middle-earth Enterprises i Embracer Group.

Głos zabrał również Lee Guinchard, dyrektor wchodzącej w skład Embracera firmy Freemode:

Rozumiemy, jak uwielbiane są te dzieła. Współpracując z naszymi partnerami z New Line Cinema i Warner Bros. Pictures planujemy podejść z szacunkiem do przeszłości, spojrzeć w przyszłość i dotrzymać najwyższych standardów w zakresie jakości i wartości produkcyjnych.

12 kwietnia 2024 roku na ekrany kin wejdzie anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, za którego powstanie odpowiada właśnie studio New Line Cinema.

Najpotężniejsze istoty z III Ery Śródziemia

20. Drzewiec – jedna z najstarszych istot w Śródziemiu, władca Entów