Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ma być jak trylogia Jacksona. To cel reżysera

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Kenji Kamiyama, reżyser kinowego widowiska anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, udzielił jednego z pierwszych wywiadów na temat tego, co stworzył. W rozmowie z japońskim portalem Oricon ujawnił, dlaczego tworzenie tego anime było dla niego wyzwaniem. Znamy go jako twórcę takich słynnych anime, jak Eden of the East, Blade Runner: Black Lotus oraz Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Oczywiście, uwielbia to, co Peter Jackson osiągnął w kinowych adaptacjach i oglądał je jako fan.

Władca Pierścieni - Kamiyama o historii

Kenji Kamiyama mówi, że ważne dla niego było, by stworzyć coś, co da podobne doświadczenie do oglądania filmów Petera Jacksona.

- Kiedy oglądałem aktorską trylogię te 20 lat temu, wywarła na mnie ogromne wrażenie jako niesamowity film. Czułem, że muszę to wrażenie chronić za wszelką cenę. Chciałem, by ludzie znów mogli tego doświadczyć. Dlatego ostatecznie postawiłem na tradycyjny styl japońskiej animacji.

Tak mówi o swojej wizji na film:

- 200 lat przed historią o pierścieniach, była opowieść o królu Helmie, dziewiątym władcy od założenia Rohanu, którego linia rodu została odcięta. Pomyślałem, że to dobra historia na film, ale skoro w książce było o tym zaledwie 11 stron, musieliśmy troszkę to rozbudować. Stwierdziłem, że najmłodsza córka Helma z trójki dzieci będzie główną bohaterką. Oczywiście, myślałem również o tym, jak połączyć tę fabułę ze światem Śródziemia osadzonym 200 lat wcześniej, ale myślę, że udało mi się wprowadzić różne detale, które wywołają uśmiech na twarzy fanów Władcy Pierścieni.

Reżyser przyznaje, że musiał rozbudować niektóre role oraz wprowadzić elementy, których nie było w twórczości Tolkiena:

- Stworzyłem w filmie rzeczy, których nie było w pierwowzorze. Na przykład najmłodsza córka nie miała imienia, więc dałem jej imię Hera. Stała się trochę oryginalną postacią.

fot. Warner Bros. Pictures

Dodał także postać Wulfa, który pełni rolę głównego antagonisty. Jest przywódcą Dunlendingów, który chce zemsty na królu Rohanu za śmierć jego ojca.

Kilka słów o wizji dodał także producent Joseph Cho, który od początku pracuje z Kamiyamą nad realizacją Wojny Rohirrimów.

- Jestem wdzięczny za szansę wyprodukowania Władcy Pierścieni w formie animacji. My, ja i reżyser, jesteśmy zgodni, że to było coś niemożliwego do zrobienia, ale razem stworzyliśmy ten film. Mam nadzieję, że spodoba się on nie tylko fanom Władcy Pierścieni, ale także będą oglądać to jako japoński film animowany.

Philippa Boyens, współscenarzystka trylogii, jest konsultantką i producentką razem z Peterem Jacksonem oraz Fran Walsh. Ta dwójka osobiście nie pracowała przy anime, ale Boyens konsultowała z nimi różne pomysły, które trafią na ekrany.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.