Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - gdzie obejrzeć w domu? Film już online w VOD!

Fot. Materiały prasowe

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to kinowy projekt, w którego ekipie znajdują się osoby odpowiedzialne za trylogię Petera Jacksona. Anime nie miało dużej promocji, przez co nie odniosło sukcesu w kinach na całym świecie. Czy może to się zmienić w streamingu? Film jest już dostępny online w Polsce. Gdzie można go obejrzeć?

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny na platformach VOD, gdzie można go kupić lub wypożyczyć w wersji cyfrowej. Oto dostępne opcje i ceny:

Premiery CANAL+ – wypożyczenie za 49,99 zł

Player.pl – wypożyczenie za 49,99 zł

Play Now – wypożyczenie za 49 zł

TV Smart Go – wypożyczenie za 44,99 zł

Amazon Prime Video (Sklep) – wypożyczenie za 49,99 zł, kupno za 64,99 zł

Megogo – wypożyczenie za 44,99 zł, kupno za 69,99 zł

Rakuten – wypożyczenie za 49,99 zł, kupno za 69,99 zł

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Akcja filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga pragnącego zemsty za śmierć ojca, zmusza Helma Żelaznorękiego i jego lud do obrony w pradawnej twierdzy Hornburg, znanej później jako Helmowy Jar. W obliczu rosnącego zagrożenia jego córka, Héra, musi stanąć na wysokości zadania i poprowadzić ludzi do walki z najeźdźcą dążącym do całkowitej zagłady.