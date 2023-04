Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - film zadebiutuje już w 2023 roku! Gdzie odbędzie się premiera?

fot. Variety

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ma oficjalnie pojawić się 12 kwietnia 2024 roku w kinach. Okazuje się jednak, że film będzie można o wiele wcześniej. Producent Jason DeMarco wyjawił, że tytuł będzie wyświetlany w czerwcu 2023 roku podczas festiwalu filmowego Annecy we Francji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to kinowy film anime, który wzbudza wiele emocji fanów twórczości Tolkiena. Za projekt odpowiada Warner Bros. Animation oraz New Line Cinema i nie ma on związku z serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Zobaczcie ogłoszenie poniżej, a także pierwsze klimatyczne szkice do filmu.

Wojna Rohirrimów - film zadebiutuje już w 2023 roku!

Producent na informację o tym, że Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zadebiutuje na festiwalu filmowym Annecy w czerwcu tego roku, odpisał:

Zgadza się! jeśli pojawicie się na festiwalu Annecy, odwiedźcie nasz panel i zobaczcie, w jaki sposób ożywiamy tę historię!

Przypominamy, że tegoroczny międzynarodowy festiwal filmów animowanych Annecy odbędzie się w dniach 11-27 czerwca.

Wojna Rohirrimów - klimatyczne szkice

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Hera, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Reżyserią zajmuje się Kenji Kamiyama, którego znają fani serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Autorami pierwszej wersji scenariusza są Jeffrey Addiss i Will Matthews. Natomiast najnowszą wersję, w oparciu o tę, napisali Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou. Philippa Boyens, scenarzystka pracująca z Peterem Jacksonem przy trylogii Władca Pierścieni, będzie pełnić rolę konsultantki.