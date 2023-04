Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - ta postać jednak przeżyła. Zdjęcie z planu 2. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

Na zdjęciach z planu 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy widzimy Maxima Baldry'ego w roli Isildura. Pierwszy sezon sugerował otwarcie, że on zginął, choć wszyscy wiemy, że jeśli twórcy będą trzymać się kanonu Tolkiena, to tak być nie może, bo postać ma potem ważną rolę do odegrania w wojnie z Sauronem. Nowe zdjęcie z planu potwierdza, że Isildur żyje. Sceny z jego udziałem były kręcone w okolicach jeziora Frensham w Wielkiej Brytanii.

Towarzyszy mu Nia Towle, która gra nową postać w 2. sezonie. Nie wiadomo, kogo gra aktorka, ale spekuluje się, że być może to przyszła żona Isildura.

https://twitter.com/DailyRoP/status/1649177433046765569

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - co wiemy o 2. sezonie?

Największą zmianą w porównaniu do pierwszej serii jest zmiana miejsca kręcenia zdjęć. Pierwszy sezon był kręcony w lokacjach w Nowej Zelandii, tak jak filmy Władca Pierścieni. Drugi natomiast jest filmowany już w Wielkiej Brytanii. Zdjęcia trwają od wielu tygodnia i potrwają jeszcze wiele miesięcy.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - 2. sezon nie ma daty premiery.